Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.

Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Затяжка болтов необходима в первую очередь после того, как вы демонтировали ГБЦ и устанавливаете ее снова. Также затягивание может помочь в некоторых случаях, если в течение эксплуатации она ослабла и есть необходимость ее провести. В некоторых случаях, например, когда начала немного пропускать прокладка это может помочь.

Регулировка момента затяжки болтов для 16 клапанного авто

Регулировка момента затягивания — несложный процесс, и ознакомившись с материалом и видео в этой статье, вы справитесь с ним сами. Достаточно раз провести затягивание и далее вы сами сможете выполнять ее и еще при этом сможете помочь свои друзьям в случае необходимости. Важно придерживаться схемы для автомобилей с 19-ти клапанным мотором и соблюдать момент.

Необходимые инструменты

набор ключей;

динамометрический ключ (покупать не нужно, лучше одолжить на день-два);

вороток;

штенгель циркуль;

торцовые головки.

Схема

Схема, по которой проходит затяжка на 16 клапанном моторе отличается от схемы для 8-ми поэтому мы представим и одну и вторую, чтобы вы могли их сравнить.

Только не перепутайте когда будете устанавливать. В любом случае перед началом работ сверьтесь с инструкцией, идущей вместе с авто. Затягивание с разным моментом на 16 клапанном агрегате происходит в 2 круга с разным моментом, а потом еще 2 круга с поворотом на 90 градусов. Сложно ничего нет, а значит справиться можно своими силами.

Этапы

Для того чтобы самостоятельное затягивание болтов завершилась успешно и держалась длительное время следует соблюдать ряд нехитрых правил:

Лучше использовать новые болты, так как во время эксплуатации они находятся под постоянным напряжением и со временем утрачивают свои свойства. Нет гарантии, что старый болт не выдержит напряжения и лопнет. Нежелательно повторно ставить прокладку, даже если она находится в сносном состоянии. Строго соблюдайте вращающие моменты во время затяжки. Очередность затягивания доворота болтов должна быть точно такая же, как на схеме для 16-ти клапанных силовых установок. Перед установкой ГБЦ внимательно просмотрите все детали на наличие повреждений и деформаций. В случае обнаружения таковых не оставляйте их без внимания, а обязательно замените. Зачастую небольшие поломки приводят к большим повреждениям, а иногда даже к полному разрушению систем и механизмов. Не пользуйтесь инструментом сомнительного качества и производства. В особенности это касается динамометрического ключа.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете гарантировать наилучшую затяжку и надежное герметичное соединение.

Поставьте ГБЦ на блок, предварительно удостоверившись, что колен и распредвалы выставлены в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

Непосредственно сам процесс затягивания происходит в 4-е круга:

1-й круг — момент 20 Н·м (2 кгс/м);

2-й круг — момент 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

3-й круг — доворот болты на 90 градусов;

4-й круг — еще один поворот на 90 градусов.

Как видите, все просто если остались вопросы, то посмотрите видео. По времени эта работа не занимает больше двадцати минут, но позволяет сэкономить приличную сумму, которую возьмут с вас на станции технического обслуживания.

Головку блока цилиндров вы ставите Опрос Самостоятельно

На СТО

Помогает знакомый

Я не знаю что это

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Видео «Как правильно затянуть болты ГБЦ»

В этом видео мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно проводится закручивание болтов ГБЦ. На автомобиле Лада приора с 16-ти кл агрегатом работы выполняются по такой же схеме.

